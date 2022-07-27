"Жду, когда придет в себя": Байзакова рассказала о состоянии участника ДТП и высказалась об ущербе

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова прокомментировала состояние мужчины, которому пыталась помочь на дороге. По ее словам, после ДТП его отвезли в больницу. Актриса и блогерша также прокомментировала вопрос ущерба, нанесенного аварией, передает NUR.KZ.

Ранее Айжан Байзакова в соцсетях рассказала о ДТП, участницей которого она стала. Она также высказалась о реакции окружающих на аварию с участием блогеров. ДТП с ее участием прокомментировали в полиции Алматы.

В Instagram один из подписчиков Байзаковой поинтересовался, будет ли она просить возместить ущерб, причиненный ей.

"По этому поводу я сейчас думаю, как помочь агашке (пострадавшему - прим.ред.). Так как и его машина пострадала, и еще есть другие машины с большим ущербом. Минимальный ремонт на "Теслу" уже 20 тысяч долларов. Многие переживают и спрашивают, как могут помочь.

Сейчас он в больнице, я предложила свой вариант. Чтобы не думали, что я буду что-то брать себе, жду, когда он придет в себя и даст свои реквизиты. И думаю, по копейке да сможем помочь, чтобы без всяких судов и лишних проблем ему на голову. И я думаю, мы все вместе сможем сделать еще одно доброе дело", - ответила Айжан.

Story Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980339-zhdu-kogda-pridet-v-sebya-bayzakova-rasskazala-o-sostoyanii-uchastnika-dtp-i-vyskazalas-ob-uscherbe/