ДТП с участием Айжан Байзаковой прокомментировали в полиции Алматы

Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова и ее брат Алихан сегодня попали в ДТП. Они сняли произошедшее на видео. В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали эту аварию, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам блогеров, в их авто въехал человек, которому они пытались помочь.

В пресс-службе городского ДП сообщили, что ДТП произошло сегодня, 26 июля, примерно в 15:00.

По предварительным данным, машина марки Volkswagen под управлением водителя 1965 года рождения двигалась по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении. Не доезжая до улицы Козыбаева, авто совершило наезд на разделительное ограждение.

"Увидев произошедшее, помочь откликнулись водители автомашин марок Mercedes Gelandewagen и Tesla", - сообщили в полиции.

В этот момент, как отметили в ДП, водитель немецкого авто был без сознания, однако, придя в себя, он машинально нажал на педаль газа и совершил столкновение с обеими машинами.

По информации пресс-службы ведомства, водитель Volkswagenбыл доставлен в медучреждение.

Расследованием данного происшествия заняты сотрудники Управления полиции Медеуского района города по территориальности.

Напомним, что Айжан Байзакова ранее в соцсетях рассказала о ДТП, участницей которого она стала. Она также высказалась о реакции окружающих на аварию с участием блогеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980294-dtp-s-uchastiem-ayzhan-bayzakovoy-prokommentirovali-v-politsii-almaty/