"Остановились помочь человеку": Айжан и Алихан Байзаковы попали в ДТП (видео)

Кадр видео: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса Айжан Байзакова и ее брат Алихан попали в ДТП. По словам блогеров, в их авто въехал человек, которому они пытались помочь на дороге, передает NUR.KZ.

О дорожно-транспортном происшествии Айжан рассказала сама на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, они остановились, чтобы помочь человеку, который был без сознания.

"Мы остановились помочь человеку, ему было плохо с сердцем. А в итоге он нажал на газ, потому что ему было плохо, и снес нашу машину тоже вот", - пояснила Байзакова.

Она выложила видео, на котором видно, как водительскую дверь ее "Гелендвагена" снесло от удара.

Алихан Байзаков рассказал подробности происшествия в своем аккаунте.

"Человек потерял сознание за рулем. Хотел ему помочь, остановился, когда начал его будить, он проснулся со страхом и начал давить на газ от паники и сбивать машину Tesla и наш "Гелен". Мне в моменте чуть локоть не оторвало, но все живы, будьте аккуратней за рулем", - написал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980252-ayzhan-i-alihan-bayzakovy-popali-v-dtp-video/