"Снимали с ехидством": Байзакова высказалась о реакции окружающих на ДТП и обратилась к водителям

Авто Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/baizaakov

Айжан Байзакова рассказала подробности своего участия в ДТП, в котором пострадало ее авто, и дала совет водителям. Актриса также высказалась о реакции окружающих на аварию с участием блогеров, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что Айжан и Алихан Байзаковы попали в ДТП.

В своем Instagram актриса пояснила, что случилось. По словам знаменитости, она с братом заметила странную езду некоего автомобиля дороге.

"Мы заметили, что происходит что-то не то. Машина ехала зигзагами. Решили остановиться, в эту же секунду я звонила в "скорую". Не было ни секунды поступить иначе, был сильный поток. Мы включили "аварийку" и выбежали из машины, чтобы остановить его машину.

Я сразу пыталась вспомнить, какую помощь надо оказывать. Ну, а потом он уже нажал на газ и чуть не наехал на нас, без сознания. Быстро приехала "скорая", ему было плохо с сердцем. Слава Аллаху, все живы. Так должно было быть, я рада, что с дядей все хорошо. Пожалуйста, не выезжайте в такую жару, если у вас и так проблемы со здоровьем!" - обратилась она к водителям.

Story Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Айжан пояснила, зачем выложила подробности инцидента в своем блоге.

"Главное, что все живы. Почему я вам это рассказываю? А то многие начнут думать, что это "блогеры на геликах" гоняют. Потому что многие проезжающие просто снимали с ехидством", - написала Байзакова.

Story Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980270-snimali-s-ehidstvom-bayzakova-vyskazalas-o-reaktsii-okruzhayuschih-na-dtp-i-obratilas-k-voditelyam/