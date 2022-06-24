СМИ: Диспетчер "скорой помощи" отказалась отправить медиков к Юрию Шатунову

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

СМИ сообщили от отказе диспетчера "скорой помощи" выслать машину к Юрию Шатунову, скончавшемуся в итоге от обширного инфаркта. Друзьям певца пришлось везти его в больницу самостоятельно, из-за чего было потеряно время.

Вечером 22 июня незадолго до полуночи друзья Шатунова позвонили в "скорую помощь" и сообщили, что человеку стало "плохо с сердцем". Однако в ответ диспетчер заявила, что машин нет, пишут "Известия" со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что "подобное отношение" к вызовам на этой подстанции замечалось и ранее.

Издание добавило, что диспетчер не стала задавать уточняющие вопросы, которые помогли бы определить серьезность ситуации и направить ближайшую работающую бригаду в случае отсутствия свободной на подстанции.

В результате окружение Шатунова было вынуждено везти его в больницу самостоятельно. Таким образом было потеряно 40 минут.

Источник высказал мнение, что если бы после звонка друзей были соблюдены необходимые процедуры, то артиста можно было бы спасти.

Напомним, известный советский и российский певец Юрий Шатунов скончался 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Ранее мы также публиковали кадры последних минут жизни Юрия Шатунова.

Димаш Кудайберген, Арман Давлетяров и другие знаменитости Казахстана и России выразили свою скорбь, отметив, что артист олицетворял собой целую эпоху для многих людей, напоминая о детстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975497-smi-dispetcher-skoroy-pomoschi-otkazalas-otpravit-medikov-k-yuriyu-shatunovu/