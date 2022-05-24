"Тебе пришел конец": неизвестный пригрозил Элизат Бериковой сжечь ее салон красоты

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Отечественная певица Элизат Берикова подверглась угрозам неизвестного, который пригрозил сжечь ее салон красоты. Артистка призналась, что не знает, как реагировать на происходящее, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram бывшая участница группы "Кеш YOU" рассказала о произошедшем с ней случае.

"Четыре дня назад кто-то написал мне адрес и сказал, что мне нужно туда приехать. В противном случае угрожал поджечь мой салон. Я естественно его блокнула. И этот идиот думал, что я приду. И что он пишет мне сейчас!" - рассказала Элизат.

В сообщении было указано, что время у Элизат вышло. Неизвестный угрожал ей расправой.

"Твое время вышло, Элизат. Ты не пришла по указанному адресу. Считай, что тебе пришел конец, полиция тебе не поможет. Уничтожу тебя вместе с СОБРом и ОМОНом", - написано в сообщении.

Артистка отметила, что не знает, как реагировать на это.

"Мне плакать или смеяться?" - прокомментировала Элизат.

Сторис Элизат Бериковой. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Напомним, экс-солистка "КешYOU" рассказала, что не могла угодить своей свекрови. Ранее она поведала, как ее бывший супруг и свекровь выгнали ее с детьми из дома. Певица также пожаловалась на мизерные алименты от мужа. По ее словам, сейчас она получает 23 тысячи тенге на содержание двоих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1970740-tebe-prishel-konets-neizvestnyy-prigrozil-elizat-berikovoy-szhech-ee-salon-krasoty/