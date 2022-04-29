"Свекрови все равно не могла угодить": Элизат Берикова вспомнила, как была келин

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова вспомнила времена, когда она была келин и ей приходилось постоянно готовить на всех, при этом работая. Певица заявила, что, несмотря на это, свекрови она угодить все равно не смогла, передает NUR.KZ.

В прошлом году мать двоих детей заявила о разводе и поведала, как столкнулась с изменами супруга. А недавно Элизат рассказала, как бывший супруг и его мать в свое время выгнали ее вместе с детьми из дома.

Теперь же, смотря один из сериалов, в котором одна из героинь была свекровью, Элизат предалась воспоминаниям о периоде, когда она сама была невесткой в семье.

В своем Instagram артистка рассказала о том, что происходило во время брака.

"Помню, я, когда была келинкой, делала все. Моя абысынка вообще не умела готовить. Еще работала, приходилось готовить мне все время. Тем не менее, свекрови все равно не могла угодить", - пожаловалась артистка.

Story Элизат Бериковой. Скрин: instagram.com/elizaberikova007

Несмотря на это, певица не пала духом, продолжает радоваться жизни и самостоятельно растить двух сыновей.

Она опубликовала фото детей и рассказала о своей мечте.

"Почему вы одеваете их одинаково? Они же не близнецы", - говорят мне. А вы знаете, что одно из моих заветных желаний - родить двойняшек: девочек или мальчиков? Та мечта все еще живет во мне. Одеваю их как двойняшек. Мне так нравится. По мере того, как дети растут, начинаешь скучать по малышам. Теперь, если я выйду замуж во второй раз, у меня будут девочки-двойняшки", - заявила Элизат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967456-svekrovi-vse-ravno-ne-mogla-ugodit-elizat-berikova-vspomnila-kak-byla-kelin/