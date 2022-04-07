"Нас троих выгнали из дома муж с матерью": экс-солистка "КешYOU" о подробностях развода

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова раскрыла подробности расставания с мужем. Как оказалось, по словам певицы, бывший супруг и его мать в свое время выгнали ее вместе с детьми из дома, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Элизат решила пообщаться с поклонниками, ответив на их вопросы.

Одна из подписчиц пожаловалась певице, что муж ее "отвез домой" во время беременности из-за вмешательства свекрови.

"Какой у вас хороший муж, отвез домой! Нас вообще троих выгнали из дома муж с матерью", - рассказала в ответ о своей ситуации артистка, опубликовав фотографию с детьми.

Элизат Берикова с детьми. Фото: instagram.com/elizaberikova007

При этом, по словам Бериковой, она сейчас, несмотря на все произошедшее, радуется жизни.

Поклонник посоветовал экс-солистке "КешYOU" никогда не грустить.

"Ой, конечно, какая грусть. Я сейчас наслаждаюсь жизнью", - заверила Элизат.

Сейчас девушка активно занимается своим бизнесом, чтобы обеспечить детей - артистка имеет собственный салон красоты.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Напомним, в сентябре прошлого года Элизат Берикова заявила о скором разводе. Кроме того, экс-солистка "КешYOU" озвучила семейные проблемы, намекнув на измены мужа. Как выяснилось, певице также пришлось пережить потерю третьего ребенка.

А в декабре Элизат пожаловалась на мизерные алименты от мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963864-nas-troih-vygnali-iz-doma-muzh-s-materyu-eks-solistka-keshyou-o-podrobnostyah-razvoda/