Финские компании Huhtamaki и Fazer объявили о продаже российского бизнеса
Финский производитель одноразовой посуды сообщил на официальном сайте, что покидает российский рынок. Компания собирается продать свой бизнес в России.
"Huhtamaki решила инициировать процесс продажи своей деятельности в России <…> нынешнее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России будут препятствовать реализации ее стратегии роста и долгосрочных амбиций в стране", - сказано в сообщении.
Huhtamaki имеет четыре предприятия, на которых работают примерно 700 человек. В России работает с 1993 года.
Тем временем финский хлебопекарный холдинг Fazer - крупнейший производитель хлебобулочных изделий в России - также решил продать свой российский бизнес. Представители связались с потенциальными клиентами, передает Коммерсант.
70 процентов выручки Fazer в России - продажа хлеба.
В марте холдинг объявил об уходе с российского рынка, затем поменял название на ООО "Хлебный дом". Это означает, что марки Fazer в стране не будет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965264-finskie-kompanii-huhtamaki-i-fazer-obyavili-o-prodazhe-rossiyskogo-biznesa/