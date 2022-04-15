Финские компании Huhtamaki и Fazer объявили о продаже российского бизнеса

Кадр из видео: Youtube/Huhtamaki - Sustainable Packaging Solutions

Финский производитель одноразовой посуды сообщил на официальном сайте, что покидает российский рынок. Компания собирается продать свой бизнес в России.

"Huhtamaki решила инициировать процесс продажи своей деятельности в России <…> нынешнее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России будут препятствовать реализации ее стратегии роста и долгосрочных амбиций в стране", - сказано в сообщении.

Huhtamaki имеет четыре предприятия, на которых работают примерно 700 человек. В России работает с 1993 года.

Тем временем финский хлебопекарный холдинг Fazer - крупнейший производитель хлебобулочных изделий в России - также решил продать свой российский бизнес. Представители связались с потенциальными клиентами, передает Коммерсант.

70 процентов выручки Fazer в России - продажа хлеба.

В марте холдинг объявил об уходе с российского рынка, затем поменял название на ООО "Хлебный дом". Это означает, что марки Fazer в стране не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965264-finskie-kompanii-huhtamaki-i-fazer-obyavili-o-prodazhe-rossiyskogo-biznesa/