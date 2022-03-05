"Нельзя играть с жизнью человека": пользователей Сети возмутил фейк о смерти Саята Медеуова

Саят Медеуов. Фото: instagram.com/sayat_medeuov_888

Казахстанскую певицу Индиру Расылхан и ее подписчиков возмутила фейковая информация о смерти Саята Медеуова, распространившаяся в Сети. Певец попал в ДТП и был госпитализирован с травмами, но уже идет на поправку, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад певица Акбота Керимбекова сообщила, что Саят Медеуов попал в аварию. Позже стали известны подробности ДТП с его участием. Акбота посетила Саята в больнице Талдыкоргана, куда его госпитализировали с травмами. Она рассказала, что артист идет на поправку. Саят и сам поблагодарил всех, кто проявил неравнодушие к его беде.

Однако в Сети появились фейковые новости о его смерти. Певицу Индиру Расылхан разгневал возмутительный поступок неизвестных.

"Мы с Саятом начинали работать вместе в сфере искусства. Часто ездили вместе на гастроли. Саят за годы совсем не изменился. Мои слова могут подтвердить другие его коллеги по сцене. Он очень хороший человек, воспитан в национальных традициях, верный друг.

Увидев эти кадры, мое сердце замерзло. Как только у них поднялась рука, написать такое?! Сколько желающих нажиться на доверчивости людей. Но нельзя играть с жизнью человека! Будем все живы-здоровы. Пусть Аллах даст тебе скорейшего выздоровления, мой друг. Возвращайся к нам поскорее", - написала она.

Подписчики оставили свои комментарии.

"Аж сердце заболело", "Надо привлекать таких к ответственности", "Уф, как мы испугались, такой замечательный человек, пусть живет долго в добром здравии", "Теперь до ста доживет точно, скорейшего ему выздоровления", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1959451-nelzya-igrat-s-zhiznyu-cheloveka-polzovateley-seti-vozmutil-feyk-o-smerti-sayata-medeuova/