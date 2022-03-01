"Мы сильно переживаем": Акбота Керимбекова сообщила, что Саят Медеуов попал в ДТП

Акбота Керимбекова. Фото: instagram.com/botakerim

Казахстанская певица Акбота Керимбекова сообщила о том, что ее коллега по сцене Саят Медеуов попал в дорожно-транспортное происшествие. Она попросила помолиться за него, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Акбота Керимбекова написала о том, что волнуется за состояние своего коллеги.

"Саят попал в автокатастрофу, получил тяжелые травмы, мы сильно переживаем. Пожалуйста, помолитесь за его здоровье", - написала она.

Сторис Акботы Керимбековой. Фото: instagram.com/botakerim

На страничке самого певца пять дней назад было размещено объявление о проведении праздничного концерта, приуроченного к 8 марта. Певец должен был принять в нем участие вместе с другими коллегами по сцене.

Подписчики оставили свои комментарии под публикацией. Они пожелали артисту скорейшего выздоровления.

"Поскорее поправляйтесь", "Возвращайтесь поскорее к семье. Здоровья вам!", "Выздоравливайте, мы хотим видеть вас на концертах", "Мы вас любим, поправляйтесь", "Даст Бог, не раз увидим вас на священной сцене и услышим ваш прекрасный голос", - написали неравнодушные фанаты.

Теплые слова адресовал Саяту Медеуову и Кайрат Нуртас.

"Мой старший брат, пусть Аллах даст скорейшего выздоровления. Мое сердце заболело, как только я услышал эту страшную новость. Пусть Всевышний поможет вам поскорее встать на ноги и быть рядом с нами", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1958602-my-silno-perezhivaem-akbota-kerimbekova-soobschila-chto-sayat-medeuov-popal-v-dtp/