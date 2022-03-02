Стали известны подробности ДТП с участием певца Саята Медеуова

Саят Медеуов. Фото: instagram.com/sayat_medeuov_888

Появились подробности ДТП с участием известного певца Саята Медеуова. Оказалось, что авария произошла на трассе Алматы - Усть-Каменогорск. Обстоятельства происшествия озвучили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее казахстанская певица Акбота Керимбекова сообщила, что ее коллега по сцене Саят Медеуов попал в аварию. Коллеги и близкие исполнителя выразили сочувствие и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Подробности случившегося рассказали в департаменте полиции Алматинской области.

"ДТП произошло утром 27 февраля в Аксуском районе. Автомашины Toyota RAV4 и Toyota Camry столкнулись на 344 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск. В аварии пострадали три человека, один из которых отказался от госпитализации, двое других продолжают находиться в больнице под наблюдением медиков.

По факту ДТП проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК. Назначены необходимые в таких случаях экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Саят Медеуов с травмами был госпитализирован в одну из больниц Талдыкоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1958938-stali-izvestny-podrobnosti-dtp-s-uchastiem-pevtsa-sayata-medeuova/