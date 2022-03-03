Акбота Керимбекова рассказала о состоянии попавшего в ДТП Саята Медеуова (видео)

Саят Медеуов. Фото: instagram.com/sayat_medeuov_888

Казахстанская певица Акбота Керимбекова рассказала о состоянии Саята Медеуова, который недавно попал в ДТП. Артист с травмами был госпитализирован в одну из больниц Талдыкоргана, куда отправилась Керимбекова, передает NUR.KZ.

Ранее певица сообщила, что ее коллега попал в дорожно-транспортное происшествие. Она отметила, что сильно переживает за Саята. Позже стали известны подробности ДТП с участием Медеуова.

Акбота Керимбекова записала видео из больницы Талдыкоргана, куда и был госпитализирован пострадавший в аварии Саят Медеуов. Она успокоила всех, кто переживал за его состояние и поблагодарила за проявленное сочувствие.

"Приветствую вас всех, друзья, казахстанцы. Мы приехали в больницу к Саяту ага. Рядом со мной его супруга. С Саятом ага, слава Богу, все хорошо. Многие переживают, спрашивают о его состоянии. Спасибо Всевышнему, сейчас ему лучше", - отметила она.

Всех сопереживающих и неравнодушных поблагодарила и супруга артиста.

"Благодарю за ваши молитвы. Долгих вам лет жизни", - отметила она.

Акбота Керимбекова также попросила Саята сказать пару слов, отметив, что он безмерно благодарен за поддержку казахстанцев.

"Я приветствую всех. Будьте живы-здоровы. Желаю вам только добра!" - сказал Медеуов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1959000-akbota-kerimbekova-rasskazala-o-sostoyanii-popavshego-v-dtp-sayata-medeuova-video/