Экс-супруга задержанного по делу об ограблении вдовы Градского раскрыла детали преступления

Марина Коташенко и Александр Градский. Фото: instagram.com/wellnewsr

Бывшая жена гражданина Таджикистана, задержанного по делу об ограблении вдовы Александра Градского на 100 миллионов рублей, рассказала о деталях преступления.

27-летний Умеджон Жабборов был задержан 25 января. Он оказался хозяином белого авто, на след которого сразу напали стражи порядка.

И именно он служил водителем для грабителей, пишет Kp.ru.

С женой Жабборов прожил недолго и успел развестись, но пара продолжила отношения. Как утверждает женщина, ей стало известно через мать мужчины и его адвоката, о чем задержанный рассказал на допросах.

"Умед утверждает, что его на этом ограблении использовали втемную. Он давно уже работал в Москве. То продавцом в магазинах, то таксовал. Но в последнее время с работой были проблемы. Последний раз мы с ним созванивались перед Новым годом. Умед переживал, что не может маме подарок купить, потому что денег нет. Рассказывал, что недавно купил старый "Мерседес" и пробует на нем таксовать", - поведала экс-супруга подозреваемого.

При этом Жабборов не стал переоформлять на себя официально машину, но получил несколько штрафов, которые пришли прежнему владельцу. А тот якобы обратился к криминальным авторитетам, чтобы получить с Умеджона долг в 150 тысяч рублей.

"Насколько я понимаю, он этих людей знал, видел несколько раз, понимал, кто они. Таких денег, 150 тысяч, у него не было, конечно. Тогда ему сказали: поработаешь таксистом один раз, а мы тебе долг закроем. Мол, заберешь людей в такое-то время в таком-то месте. Но он не знал, что станет соучастником ограбления", - утверждает женщина.

По ее словам, Жабборов понял, что натворил, только когда увидел новости. И своих соучастников якобы до этого не знал.

"Говорил, что из машины вдовы Градского они вышли без масок. Таджики. С собой у них была только одна небольшая спортивная сумка. Поэтому Умед не понимает, как в ней могли лежать 100 миллионов рублей", - продолжает экс-супруга задержанного.

Издание также отмечает, что двое подозреваемых улетели на родину в Таджикистан, а третий - в сторону Беларуси и, возможно, тоже уже находится дома.

Напомним, ранее мы писали, что на Марину Коташенко, вдову Александра Градского, напали, ограбив ее на 100 миллионов рублей. По ее словам, преступники сымитировали ДТП, чтобы выманить ее из автомобиля. Позже СМИ рассказали о возможных причастных к ограблению вдовы Градского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1955728-eks-supruga-zaderzhannogo-po-delu-ob-ograblenii-vdovy-gradskogo-raskryla-detali-prestupleniya/