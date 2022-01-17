СМИ: На вдову Градского напали, ограбив ее на 100 млн рублей

Марина Коташенко и Александр Градский. Фото: instagram.com/irinapavlova_lenfilm

41-летняя Марина Коташенко, вдова Александра Градского, обратилась в полицию с заявлением о том, что на нее напали и ограбили на 100 миллионов рублей (573 миллиона тенге). По ее словам, преступники сымитировали ДТП, чтобы выманить ее из автомобиля.

Инцидент произошел в Наро-Фоминске, сообщает Kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, который также рассказал о подставном ДТП.

"Судя по всему, женщину в течение какого-то времени вела целая группировка. За ней следили. Вечером было устроено подставное ДТП - якобы Марина Коташенко врезалась в чужую машину. Остановилась. Из поврежденной машины выскочили трое мужчин с оружием", - заявил инсайдер.

Под угрозой расправы женщину якобы заставили поехать домой в элитный поселок Новоглаголево, где ей пришлось открыть дом преступникам и отдать им все ценности, которые были оценены самой Коташенко на 100 миллионов рублей.

"После преступники заставили женщину довезти их до Апрелевки. Сказали, что если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы", - добавил источник.

Между тем, в самой полиции сомневаются в правдивости рассказа Коташенко. Дело в том, что заявление на грабителей вдова Градского написала лишь спустя семь часов. Удивляет стражей порядка и то, что такую сумму женщина держала в виде наличных дома.

"Сама "авария" на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятино всего ничего. А из Новоглаголево вообще пешком пройти можно.

По ее словам, она была в состоянии шока. Якобы преступники угрожали ей, что если она пойдет в полицию, позже они вернутся, убьют ее и детей. Однако в итоге она все-таки решилась сообщить", - рассказали источник в органах правопорядка.

Сейчас полиция ищет подозреваемых и параллельно проверяет версию с инсценировкой ограбления, отмечает издание.

Напомним, известный певец Александр Градский умер в конце ноября прошлого года. Свой брак с Мариной Коташенко, с которой он прожил 18 лет, артист зарегистрировал за месяц до кончины. Пара воспитывала двоих общих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951450-smi-na-vdovu-gradskogo-napali-ograbiv-ee-na-100-mln-rubley/