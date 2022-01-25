Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского

Марина Коташенко и Александр Градский. Фото: instagram.com/novosti__zvezd

Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении и ограблении на Марину Коташенко, вдову Александра Градского. Им оказался 28-летний ранее судимый уроженец Таджикистана.

Задержание подозреваемого произошло в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения", - прокомментировала сотрудница правоохранительных органов.

Сейчас стражи порядка занимаются поиском остальных участников разбойного нападения.

Отмечается также, что задержанный ранее уже был судим за дачу взятки.

"Предполагаемый участник разбойного нападения на Марину Коташенко, который задержан сотрудниками полиции, является уроженцем Таджикистана. Ранее он уже был судим", - пояснили в полиции.

Мужчина проживает в российской столице более 10 лет. Его задержали на станции метро "Менделеевская".

Напомним, ранее мы писали, что на Марину Коташенко, вдову Александра Градского, напали, ограбив ее на 100 миллионов рублей. По ее словам, преступники сымитировали ДТП, чтобы выманить ее из автомобиля. Позже СМИ рассказали о возможных причастных к ограблению вдовы Градского. Российское издание также сообщило, что один из подозреваемых в ограблении скрылся в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1952890-zaderzhan-podozrevaemyy-v-napadenii-na-vdovu-gradskogo/