СМИ рассказали о возможных причастных к ограблению вдовы Градского на 100 млн рублей

Марина Коташенко и Александр Градский. Фото: instagram.com/spletnica.tv

СМИ назвали тех, кто может быть причастен к ограблению Марины Коташенко, вдовы Градского. По версии правоохранителей, в деле может быть замешана прислуга.

Возможно, что ограбление вдовы известного артиста было совершено по наводке домработников, которые знали об имеющейся в доме наличности. Таково мнение стражей порядка, пишет Mk.ru.

Певец Александр Градский имел привычку хранить деньги в виде наличных в собственной квартире, причем никогда не скрывал этого. Купюры он держал даже не в сейфе, а просто в буфете. Об этом благодаря прессе было известно и широкой публике.

Артист даже любил шутить на эту тему - мол, деньги не влезают уже в буфет и вываливаются из него.

Когда Градский скончался, Марина закрыла доступ для всех в его квартиру. По данным издания, Коташенко самостоятельно перевезла наличность из нее в загородный дом. Однако об этом знали работники, обслуживающие дом. Теперь правоохранители предполагают, что преступление могло быть совершено по их наводке.

Между тем, полицейским удалось предварительно установить машину, на которой скрылись преступники. Это белый автомобиль марки Mercedes, личность владельца которого уже известна правоохранителям. Сейчас ведутся оперативные мероприятия для установления его причастности к преступлению.

Стало также известно, что нападавшие забрали не все деньги - в особняке остались 50 тысяч рублей, которые преступники либо растеряли в процессе ограбления, либо по какой-то причине не тронули.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что на Марину Коташенко, вдову Александра Градского, напали, ограбив ее на 100 миллионов рублей. По ее словам, преступники сымитировали ДТП, чтобы выманить ее из автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951501-smi-rasskazali-o-vozmozhnyh-prichastnyh-k-ogrableniyu-vdovy-gradskogo-na-100-mln-rubley/