Умерла итальянская актриса Моника Витти

Моника Витти. Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

На 91-м году жизни скончалась итальянская актриса Моника Витти. Сообщается, что у женщины было серьезное генетическое заболевание, из-за которого она много лет не появлялась на публике.

Сегодня, 2 февраля, скончалась итальянская актриса Моника Витти. О смерти артистки сообщает информационное агентство ТАСС. Уже более 20 лет, с 2001 года, Витти не появлялась на публике из-за генетического заболевания.

Моника родилась 3 ноября 1931 года в Риме. Ее настоящее имя — Мария Луиза Чечарелли.

В 1953 году она окончила Национальную академию драматического искусства. Под руководством режиссера Серджио Тофано играла в постановках по произведениям Шекспира и Мольера.

Ее называли "музой" итальянского кинорежиссера Микеланджело Антониони и "королевой итальянской комедии".

Моника Витти была знаменита ролями в картинах Антониони, которые он снимал в начале 1960-х. Она сыграла в фильмах "Трилогии отчуждения": "Приключение", "Ночь" и "Затмение".

Считается, что эти фильмы принесли режиссеру всемирную известность. Витти также была его гражданской женой.

Актриса пять раз была удостоена премии "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль.

На момент смерти Монике Витти было 90 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1954289-umerla-italyanskaya-aktrisa-monika-vitti/