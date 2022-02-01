Прилучный потребовал от обидчика миллионы за избиение

Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge

Павел Прилучный потребовал от своего обидчика, избившего его, денежную компенсацию. Больше года назад актер получил черепно-мозговую травму с переломом костей.

В ноябре 2020 года в СМИ появились сообщения, что Павла Прилучного избили в Калининграде. Он с травмами головы был госпитализирован. После операции, которую пришлось перенести актеру, его не узнали фанаты. Они отметили, что внешность звезды "Мажора" сильно изменилась.

Как сообщает "СтарХит", Павел Прилучный требует большую денежную компенсацию от своего обидчика, на которого подал иск в суд. Выяснилось, что обидчиком Прилучного является бизнесмен Владимир Семенов.

Семенов ранее рассказывал, что Павел получил травмы в результате боя, который они назначили, встретившись в увеселительном заведении. Мужчины решили выяснить, кто из них сильнее в боксе.

В качестве моральной компенсации актер требует почти 4,5 миллиона рублей. Никаких комментариев по поводу инцидента он не дает. Также к Семенову заявлен иск об имущественном ущербе, компания ООО "А1 Студио" требует от него 1,1 миллиона рублей.

Мы писали также, что Павел Прилучный отметил день рождения сына с экс-супругой. После они вместе с детьми отдохнули в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1954003-priluchnyy-potreboval-ot-obidchika-milliony-za-izbienie/