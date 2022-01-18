"Снова вместе?": экс-супруги Прилучный и Муцениеце отправились в Дубай с детьми

Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми. Фото: instagram.com/bugevuge

Бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце порадовали своих фанатов, улетев вместе на отдых в Эмираты. Совместное фото, снятое в Дубае, Павел разместил в Сети, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце, забыв старые обиды, вместе отпраздновали девятилетие сына, чем очень порадовали своих фанатов. А теперь бывшие супруги решили устроить незабываемый отдых детям в Дубае.

"Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!" - прокомментировал актер семейные фотографии в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики были очень рады увидеть Павла и Агату вместе. Они выразили надежду на то, что экс-супруги воссоединились.

"До слез приятно увидеть это фото", "Как долго все ждали этих фотографий семейных!", "Будем очень рады, если вы сошлись", "Умнички! Дай Бог, воссоединятся", "Прилучные, не трепите нервы всей стране! Как хотите, но вы одно целое", "Может, все-таки воссоединение?", "Вы снова вместе?" - написали фанаты.

Напомним, актер Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом 2020 года. Позже актриса откровенно рассказала о разводе. А недавно Прилучный купил квартиру сыну Тимофею.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951647-snova-vmeste-eks-suprugi-priluchnyy-i-mutsenietse-otpravilis-v-dubay-s-detmi/