Экс-супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце вместе отметили день рождения сына

Павел Прилучный с детьми. Фото: instagram.com/bugevuge

Бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце вместе повеселились на празднике, устроенном в честь дня рождения сына. Актриса опубликовала совместные снимки в соцсети, передает NUR.KZ.

Агата Муцениеце опубликовала пост-поздравление в Instagram.

"Даже не верится, что тебе уже 9! Ущипните меня! Моему сыну 9 лет! Я помню тебя каждую секунду, я помню тебя каждой клеткой, я помню все твои улыбки и слезы!

Прости, сынок, за то, что я неидеальная такая и за то, что уже принесла тебе не только радость, но и тревоги! Мой самый главный мужчина в жизни, будь счастливым, просто будь счастливым и мне все равно на остальное!

С днем рождения, мой трогательный, нежный заботливый, ранимый птенчик! Твоя мама всегда рядышком, просто всегда!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

С девятилетием сына на своей страничке поздравил и Павел.

"С твоим днем, Тимофей! Тимохе 9 лет. Моя гордость! Люблю", - был лаконичен любящий папа.

Сторис Агаты Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata

Позже Прилучный отправился на вечеринку, которую организовала Агата в честь дня рождения сына. Она опубликовала кадры с детского праздника в своем сторис, на семейных фотографиях бывшие супруги выглядят очень счастливыми.

Напомним, летом 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись. Актриса откровенно рассказала о разводе. А недавно Павел купил сыну квартиру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950821-eks-suprugi-pavel-priluchnyy-i-agata-mutsenietse-vmeste-otmetili-den-rozhdeniya-syna/