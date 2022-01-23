СМИ: Один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского скрылся в Казахстане

Марина Коташенко и Александр Градский. Фото: instagram.com/spletnica.tv

Одного из подозреваемых в ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко задержали в Москве, еще один подозреваемый успел скрыться в Казахстане, передает издание "Известия", ссылаясь на собственный источник.

Сообщается, что задержанный мужчина - 25-летний гражданин Таджикистана. До задержания он работал на рынке.

По данным издания, на вдову певца напали трое людей, поиски еще двоих продолжаются. Отмечается, что один из нападавших успел скрыться в Казахстане. Личность третьего подозреваемого не установлена.

Кроме того, по предварительным данным, версия о том, что Коташенко сама могла подстроить нападение, не подтвердилась, пишет издание.

Напомним, об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко сообщалось еще в середине месяца. По словам самой Марины, преступники сымитировали ДТП, чтобы выманить ее из автомобиля, а после, угрожая расправой, заставили поехать в загородный дом и отдать им хранившиеся там 100 млн рублей.

Позже в СМИ появилась информация о возможных причастных к ограблению женщины. Между тем, журналист Андрей Караулов, друживший с Александром Градским, заявил, это преступление будет иметь катастрофические последствия для самой Марины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1952520-smi-odin-iz-podozrevaemyh-v-ograblenii-vdovy-gradskogo-skrylsya-v-kazahstane/