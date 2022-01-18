"Они ее разденут": друг Градского о последствиях громкого ограбления для его вдовы

Марина Коташенко и Александр Градский. Фото: instagram.com/wellnewsr

Журналист Андрей Караулов, друживший с Александром Градским, высказался о громком ограблении его вдовы на 100 миллионов рублей. По его словам, это преступление будет иметь катастрофические последствия для женщины, передает NUR.KZ.

Такое мнение высказал Караулов на своем Youtube-канале. Предположение о том, что Марина Коташенко сама инсценировала ограбление, он считает глупостью.

У Александра Градского осталось пятеро наследников: вдова Марина Коташенко, их двое общих детей и еще двое старших детей певца от предыдущего брака.

Караулов считает, что от произошедшего ограбления Коташенко пострадала в первую очередь, поэтому преступление не могло быть инсценировано ею - ведь в таком случае она должна будет выплатить часть наследства двум детям своего мужа сама.

"Марина потеряет все в этой истории. Она уже все потеряла. (...) Ее оставят без всего. Она уже 50 миллионов должна. Это же деньги не ее. Она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой гигантской суммы. И какой-нибудь модный адвокат очередной скажет: "После смерти Градского деньги переходят на ответственное хранение родственникам. Родственники не сохранили". У той стороны упущенная прибыль 50 миллионов. Они ее разденут, раздевают, точнее, уже раздели", — убежден Караулов.

По мнению журналиста, полицейским следует допросить всех тех, кто знал о наличии денег у Градского.

Между тем, вину за произошедшее он возложил на покойного Градского.

"Виноват Александр Борисович Градский. Мы сами приводим в дом своих убийц", — высказался Караулов.

Напомним, ранее стало известно, что на Марину Коташенко, вдову Александра Градского, напали, ограбив ее на 100 миллионов рублей. По ее словам, преступники сымитировали ДТП, чтобы выманить ее из автомобиля. Позже СМИ рассказали о возможных причастных к ограблению вдовы Градского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951614-oni-ee-razdenut-drug-gradskogo-o-posledstviyah-gromkogo-ogrableniya-dlya-ego-vdovy/