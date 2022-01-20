"Неделю провалялись": заразившаяся "омикроном" Майя Бекбаева рассказала, как протекает болезнь

Майя Бекбаева с семьей. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева рассказала, как переносит коронавирус. По мнению знаменитости и ее лечащих врачей, у нее омикрон-штамм COVID-19, из-за которого она неделю провела с температурой и кашлем, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Майя вновь обратилась к подписчикам с просьбой беречь себя.

"Кого ни спроси, вокруг все болеют. И мы не исключение. Неделю провалялись дома с температурой и кашлем. Мой ПЦР оказался положительным, врачи сказали, что, скорей всего, это тот самый "омикрон", крайне заразный, но вполне легко переносимый. Лечились теплым, обильным питьем, витаминами, принимали "ибупрофен", когда поднималась температура. Сегодня уже гораздо легче. Но еще неделя карантина. Такие дела. А вы как, мои хорошие?" - написала она, опубликовав фото своей семьи.

Когда подписчики предположили, что у Бекбаевой может быть грипп, она с ними не согласилась.

"Кто болел гриппом и ковидом, уже их отличит. У ковида очень характерная головная боль", - прокомментировала она.

Поклонники пожелали телеведущей и всей ее семье скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее телеведущая и продюсер Майя Бекбаева рассказала, что заразилась омикрон-штаммом коронавируса. Она отметила, что переносит болезнь достаточно легко и это, возможно, благодаря прививке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1952024-nedelyu-provalyalis-zarazivshayasya-omikronom-mayya-bekbaeva-rasskazala-kak-protekaet-bolezn/