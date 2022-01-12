"Поживу у друзей": пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову выписывают из больницы

Марина Хлебникова. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_officia

Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что врачи разрешили ей выписаться из больницы, куда она попала после пожара в своей квартире. Звезда также добавила, что пока будет жить у друзей, так как домой вернуться не может, передает NUR.KZ.

Радостную для фанатов новость Марина сообщила в Instagram.

"Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада.

Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких двух месяцев, и отдельно каждому человеку, кто помогает и помогал мне финансово", - сказала Хлебникова в своем аудиообращении.

Поклонники ответили, что им очень приятно слышать ее голос, и порадовались выписке певицы.

Ранее мы писали, что известная российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в квартире в Москве. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что знаменитость впала в кому.

А недавно Марина Хлебникова раскрыла, что произошло в ночь пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950703-pozhivu-u-druzey-postradavshuyu-pri-pozhare-marinu-hlebnikovu-vypisyvayut-iz-bolnitsy/