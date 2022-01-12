Актриса Динара Бактыбаева о трагедии: Рада, что страна не оказалась в руках непонятно кого

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, комментируя трагические события в Казахстане, отметила, как она рада тому, что "страна не перевернулась и не оказалась в руках непонятно кого". Знаменитость призвала всех быть человечными и справедливыми, передает NUR.KZ.

В своем Instagram молодая мать призналась, что ей страшно за будущее.

"Казахстан. Что вся страна пережила за эти страшные кровавые январские дни. Кто бы мог подумать, что новый для нас год начнется именно так? Было больно до слез за народ, за семьи, которые потеряли своих родных и детей, за города, за эту разруху, за любимый красивый наш город Алматы!

И было очень страшно, страшно в те бессонные ночи. Особенно тогда, когда ты родитель. Страшно за будущее, которое предстало в мыслях туманно-темным. В какие тяжелые времена появились наши дети. Пандемия, карантин, а теперь это. Особенно это, настолько уязвимым мы себя еще не ощущали", - подчеркнула актриса.

При этом Динара порадовалась тому, что страшные события "не переросли в нечто еще более устрашающее".

"Рада тому, что страна не перевернулась и не оказалась в руках непонятно кого. Обращение нашего президента еще больше успокоило меня. Будем верить, что нашу страну ждут большие хорошие перемены!

Но изменения начнутся с каждого из нас. Нам вместе нужно обнулиться, сплотиться и быть достойными гражданами своей страны! Быть честными, быть справедливыми, быть человечными и заботливыми. Стремиться к знаниям, к просветлению, к добру. Мы едины", - заявила Бактыбаева.

Напомним, ранее Тимур Балымбетов осудил беззаконие и призвал казахстанцев не скупать награбленное мародерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950671-aktrisa-dinara-baktybaeva-o-tragedii-rada-chto-strana-ne-okazalas-v-rukah-neponyatno-kogo/