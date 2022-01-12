"Осуждаю беззаконие": Тимур Балымбетов призвал не скупать награбленное мародерами

Тимур Балымбетов. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов обратился к казахстанцам, призвав их не покупать награбленные мародерами во время беспорядков вещи и ценности. Он посоветовал людям быть принципиальными в этом вопросе, передает NUR.KZ.

В своем Instagram он отметил, что в одной стране живут совершенно разные люди.

"Пока кто-то охранял двор с одними кухонными ножами и скалками в руках, другие грабили собственный народ в самый незащищенный и кризисный момент. Я не осуждаю бедность, но я абсолютно осуждаю беззаконие и вот эту нашу романтизацию преступности", - заявил Балымбетов.

Известный интервьюер посоветовал подписчикам последовать его примеру.

"Не восхищайтесь преступниками и нарушением закона. Не прививайте это своим детям. Не обсуждайте взятки и обман за ужином (и конечно же, не практикуйте сами эти действия). Покупая технику онлайн и с рук, проверяйте, не ворованная ли она. Требуйте подтверждения, пробивайте по IMEI-кодам. От онлайн площадок типа Kaspi, Satu, OLX и других тоже ждем конкретных фильтров и мер. Также принципиально не покупайте "кровавые" драгоценности с рук.

Это все может звучать высокопарно, но если вдруг есть шанс, что нашу страну можно изменить и это в руках каждого из нас, может, мы все же попробуем прежде, чем говорить, что все пропало и от нас ничегошеньки не зависит?! В эти страшные дни мы видели не только много жуткого, но и массу свидетельств торжества добра и человеческого духа. Хороших людей больше! Просто обычно они интеллигентно отмалчиваются", - высказался он.

Тимур призвал поклонников "быть активными в их конструктивном образе жизни и проецировать его на свое окружение".

"Не терпите беззаконие безмолвно, не проходите мимо нужды, не теряйте человечность и не сдавайтесь! Это самый лучший план по преобразованию нашей страны, и я верю, что вместе мы сможем это сделать! Если согласны, поделитесь со своими. Давайте будем в этом принципиальными", - резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950660-osuzhdayu-bezzakonie-timur-balymbetov-prizval-kazahstantsev-ne-skupat-nagrablennoe-maroderami/