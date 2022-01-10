"Это наша общая Родина!": Нуртас Адамбай высказался о беспорядках в стране

Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Казахстанский продюсер и актер Нуртас Адамбай высказался по поводу беспорядков в стране. Он призвал жителей поддержать главу государства и не верить подстрекателям, передает NUR.KZ.

Нуртас Адамбай опубликовал пост в своем Instagram, где озвучил свое мнение по ситуации в стране.

"Вижу, что некоторые наши соотечественники продолжают заблуждаться касательно того, что президент Токаев якобы дал приказ стрелять по мирным демонстрантам.

Подумайте своими головами! Разве мирные демонстранты, наши казахи, стали бы отрезать голову молодому солдату? Стали бы они прикрываться молодыми солдатами при штурме резиденции, как фашисты во время Второй мировой?

Стали бы мирные жители жечь город, грабить и убивать людей? Это были террористы, которые использовали демонстрантов, вышедших на действительно мирный митинг, чтобы достичь своих целей! Они намеренно вводили в заблуждение наших граждан, призывая к анархии, к хаосу, к убийствам!" - написал Нуртас (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Продюсер призвал казахстанцев поддержать президента в этот нелегкий момент.

"Задержания в высших эшелонах власти ясно говорят о том, что враг находился внутри нас! Если бы Токаев был не с народом, то почему он не улетел на одном из самолетов, которые в срочном порядке покинули Казахстан в первые дни беспорядков?

Я очень прошу наших сограждан не слушать подстрекателей и не становиться соучастниками происходящих преступлений! Если вы не можете помочь, то хотя бы не мешайте властям привести страну в порядок!" - заявил он.

Адамбай выразил благодарность согражданам, поддерживающим действия главы государства.

"Я безмерно благодарен тем нашим согражданам, составляющим абсолютное большинство, которые поддерживают президента и его действия! Ему нужна наша поддержка! Это наша общая Родина! Уверен, что, пройдя это испытание по воле Всевышнего, мы станем только сильнее и сплоченнее!" - резюмировал он.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен день траура по погибшим в результате терактов. В комендатуре Алматы рассказали о ситуации в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950195-eto-nasha-obschaya-rodina-nurtas-adambay-vyskazalsya-o-besporyadkah-v-strane/