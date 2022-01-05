"Молю, не надо крови!": как отреагировали знаменитости на беспорядки в стране

Тимур Балымбетов. Фото: instagram.com/balukz

Пока в стране происходят беспорядки, звезды отечественного шоу-бизнеса не остаются в стороне. Многие из них высказались, желая мира и спокойствия для родной земли, передает NUR.KZ.

Актриса Дарья Александрова написала в Instagram, что ехала к своей дочери, когда услышала взрывы.

"Мы едем к Мие. И тут такое... Пожалуйста, пусть будет без жертв! Пожалуйста, пусть в нашей стране все будет хорошо. Пусть народ будет услышан. Как же это страшно. Берегите себя", - высказалась знаменитость.

Story Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

"Очень переживаю за нас и нашу страну! Надеюсь, все пройдет мирно! Главное - это благоразумие каждого из нас!" - отметил Диас Аблаев.

Story Диаса Аблаева. Скрин: instagram.com/dias_ablayev

"Как все уже знают, в Атырау сейчас также проходят митинги в поддержку Жанаозена. И здесь перекрыли нам мост центральный. Лишь бы все прошло мирно", - озвучила свои мысли Динара Бактыбаева.

"Братья, не позволим недоброжелателям внести смуту. Путь ночь будет тихой. Наше оружие - это молитва. Спокойствие", - написала Алтынай Жорабаева.

"Сохраняйте спокойствие. Помните о главном. Каждый человек является чьим-то братом, ребенком, матерью. Главное - мирно", - написала Айжулдыз Адайбекова.

Story Айжулдыз Адайбековой. Скрин: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

"Молю, не надо крови!" - попросил Тимур Балымбетов.

Story Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

"События последних двух дней беспокоят и меня. У нас общие цели и интересы. Пусть будет все спокойно. Пусть переживаний у народа станет меньше, улучшится положение. Я надеюсь, все решится положительно, я уверена в этом", - отметила Ерке Есмахан.

Story Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

"Соотечественники. Вы вышли на митинги сегодня во многих городах. Все выдвинутые требования власти обещали выполнить и выполнили. И другие вопросы надо решать путем переговоров. Беспорядки могут привести к человеческим жертвам. Не допустим жертв, сколько молодых людей, сколько мужчин могут погибнуть. Подумайте о своих близких", - написали супруги Мирас и Куралай Бекжановы.

"Да наставит Аллах наш народ на правильный путь без пролития крови", - пожелала Алуа Конарова.

Напомним, накануне митинги, начавшиеся в Алматы вечером 4 января, переросли в массовые беспорядки. Сообщалось, что митингующие избили сотрудника полиции, разгромили полицейские авто, разбили как минимум одну витрину магазина. Ночью в южной столице ввели режим ЧП на 2 недели. Также был введен комендантский час.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к горожанам в связи с непростой ситуацией в мегаполисе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1949802-molyu-ne-nado-krovi-kak-otreagirovali-znamenitosti-na-besporyadki-v-strane/