"Ты наш феникс": Марина Хлебникова впервые после пожара вышла на связь с поклонниками

Марина Хлебникова. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова, попавшая в больницу из-за пожара, впервые вышла на связь с поклонниками. Артистка отметила, что у нее позитивное настроение и она старается идти на поправку, передает NUR.KZ.

Аудиообращение от знаменитости появилось на странице в Instagram.

"Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Как хорошо же, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку, врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо. По возможности буду вам, конечно, писать сначала голосовыми. И вся официальная информация будет на моей страничке", — прокомментировала Хлебникова.

Фанаты Марины очень обрадовались возможности услышать ее голос.

"Ураа! Это Маринкин голос! Слава Богу, связки в порядке, настроение тоже в норме! Люблю тебя! Ждем, ты наш феникс!", "Ура как хорошо что ты вышла на связь! Поправляйся скорее, Мариночка!", "Очень очень рады вас слышать. Скорейшего вам, Мариночка, выздоровления", "Здорово как - слышать ваш голос! И что идете на поправку", - написали они.

Напомним, ранее мы писали, что известная российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в квартире в Москве. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что знаменитость впала в кому.

Ранее СМИ писали, что артистке диагностировали ожог роговицы и заражение тканей лица. Заявлялось, что состояние артистки стабильно тяжелое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1947054-ty-nash-feniks-marina-hlebnikova-vpervye-posle-pozhara-vyshla-na-svyaz-s-poklonnikami/