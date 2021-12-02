СМИ: У пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой ожог глаз и заражение тканей лица

Марина Хлебникова. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

СМИ сообщили о начавшемся у Марины Хлебниковой заражении тканей лица. Кроме того, медики диагностировали у звезды ожог роговицы.

О состоянии Хлебниковой сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, певица все еще пребывает в медикаментозной коме из-за сильных болей.

Также стало известно, что у знаменитости диагностировали ожог роговицы. Врачи вводят Марине антибиотики для предотвращения дальнейшего распространения инфекции - у нее началось заражение тканей лица.

Состояние артистки стабильно тяжелое.

Родные Хлебниковой пока не имеют возможности повидаться с ней, так как есть опасения, что Марина может заразиться от них чем-либо. Кроме того, встречи с артисткой запрещены во избежание стресса для нее.

Напомним, ранее мы писали, что известная российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в квартире в Москве. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что знаменитость впала в кому. СМИ сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем - Марина заснула с сигаретой. По словам очевидцев, Хлебникову вынесли из горящего дома без сознания, ее одежда обгорела, имелись ожоги на теле. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1944966-smi-u-postradavshey-v-pozhare-mariny-hlebnikovoy-ozhog-glaz-i-zarazhenie-tkaney-litsa/