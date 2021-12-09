Пострадавшую при пожаре Хлебникову перевели из реанимации в палату

Марина Хлебникова. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Российскую певицу Марину Хлебникову, пострадавшую в результате пожара, перевели из реанимацию в палату – об этом рассказали ее коллеги, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая информация появилась в официальном Instagram-паблике певицы.

"Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова!" – написали коллеги артистки.

Также они попросили не верить слухам о состоянии Хлебниковой.

"Никто кроме самой Марины Арнольдовны, ее официальных представителей и родственников не знает всех подробностей и причин. Наберитесь терпения, не вырывайте слова из контекста и не верьте слухам!" – написала команда Марины Хлебниковой.

Напомним, ранее мы писали, что известная российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в квартире в Москве. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что знаменитость впала в кому.

Ранее СМИ писали, что артистке диагностировали ожог роговицы и заражение тканей лица. Заявлялось, что состояние артистки стабильно тяжелое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1946195-postradavshuyu-pri-pozhare-hlebnikovu-pereveli-iz-reanimatsii-v-palatu/