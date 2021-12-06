Выстреливший в оператора Алек Болдуин удалил аккаунт в Twitter после выхода интервью

Алек Болдуин. Фото: Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic

Актер Алек Болдуин, выстреливший на съемках фильма "Ржавчина" в оператора, удалил свой аккаунт в Twitter после выхода интервью об этом происшествии, передает Fox News.

Сообщается, что у американского актера была два верифицированных аккаунта в этой социальной сети. Однако один из них Болдуин вел активнее, а именно там он делал заявления касательно происшествия на съемочной площадке. Этот профиль Болдуин и удалил.

Второй аккаунт актера все еще работает, последняя запись датируется 20 октября.

Ранее Алек Болдуин заявил, что не спускал курок пистолета, он выстрелил самопроизвольно. По его словам, он бы никогда бы не направил на человека оружие.

Кроме того, на Болдуина подал в суд главный светотехник на съемочной площадке фильма "Ржавчина" Серж Светной. Он обвинил его и других членов команды в халатности и заявил, что пуля едва не попала в него. А инцидент с его коллегой Галиной Хатчинс вызвал "тяжелые эмоциональные".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1945483-vystrelivshiy-v-operatora-alek-bolduin-udalil-akkaunt-v-twitter-posle-vyhoda-intervyu/