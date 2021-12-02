Выстреливший в оператора Алек Болдуин заявил, что никогда бы не направил на человека оружие

Алек Болдуин. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

В интервью телеканалу ABC актер Алек Болдуин заявил, что никогда не стал бы стрелять в человека.

"Я бы никогда не направил на кого-либо пистолет и не нажал на курок, никогда. Кто-то вставил в ружье боевую пулю, пулю, которой даже не должно было быть на территории (съемочной площадки)", - заявил актер.

Он пояснил, что понятия не имеет, каким образом реквизитное оружие оказалось заряжено боевыми патронами.

21 октября во время съемок фильма "Ржавчина" голливудский актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс, отчего та позднее скончалась. Также он ранил режиссера Джоэля Соузу.

После инцидента два человека подали в суд на Болдуина и еще некоторых членов съемочной группы. Одна из подавших в суд заявила, что актер намеренно совершил выстрел из заряженного ружья. Хотя по сценарию от него этого якобы не требовалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1944850-vystrelivshiy-v-operatora-alek-bolduin-zayavil-chto-nikogda-by-ne-napravil-na-cheloveka-oruzhie/