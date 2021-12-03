Алек Болдуин заявил, что пистолет выстрелил на съемках "Ржавчины" самопроизвольно

Алек Болдуин. Фото: кадр из видео

Голливудский актер Алек Болдуин, выстреливший в оператора на съемках фильма "Ржавчина", заявил в интервью ABC, что не спускал курок пистолета, он выстрелил самопроизвольно.

Алек Болдуин сказал, что в той сцене, в которой произошел тот выстрел, не нужно было нажимать на спусковой крючок.

"Что важно, не планировалось стрелять под этим углом", - подчеркнул он.

Болдуин сказал, что для выстрела ему нужно взвести курок, но не стрелять: "Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на курок".

По его словам, погибшая оператор показывала ему, как нужно держать пистолет. В итоге пистолет оказался под ее подмышкой. Актер пояснил, что после этого отпустил курок, а оружие выстрелило самопроизвольно.

"А потом я отпускаю курок, и ружье взрывается. Я отпускаю курок пистолета, пистолет стреляет", – заявил он.

Болдуин отметил, что в первые минуты он подумал, что Галина Хатчинс упала в обморок, не подозревая, что в пистолете был боевой патрон.

Когда журналист спросил у актера, нажимал ли он когда-нибудь на курок. Болдуин ответил, что нет.

Ранее Алек Болдуин рассказал, что понятия не имеет, каким образом реквизитное оружие оказалось заряжено боевыми патронами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1945084-alek-bolduin-zayavil-chto-pistolet-vystrelil-na-semkah-rzhavchiny-samoproizvolno/