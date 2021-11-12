Член съемочной команды фильма "Ржавчина" подал в суд на Алека Болдуина

Один из членов съемочной группы подал в суд на Алека Болдуина после инцидента со смертью оператора, передает CNN.
Главный светотехник на съемочной площадке фильма "Ржавчина" Серж Светной подал иск в суд Лос-Анджелеса против Алека Болдуина и других членов команды, включая помощника режиссера Дэвида Холлса, оружейника Ханну Гутьеррес Рид.
Он обвинил этих людей в халатности и заявил, что пуля едва не попала в него. А инцидент с его коллегой Галиной Хатчинс вызвал "тяжелые эмоциональные потрясения".
"Истец проинформирован и верит, и на основании такой информации и убеждений утверждает, что боеприпасы, использованные в наборе "Ржавчина", никогда не хранились надежно и были просто оставлены без присмотра в винтовой тележке", - гласит иск Светного.
Светной и Хатчинс были близкими друзьями и работали вместе с 2017 года. Он также рассказал в соцсетях, что "держал ее на руках, пока она умирала".
Напомним, в конце октября Алек Болдуин во время съемок нечаянно выстрелил в оператора. Позже женщина скончалась.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1941897-chlen-semochnoy-komandy-filma-rzhavchina-podal-v-sud-na-aleka-bolduina/