Квартиры, дачи и машины: адвокат рассказал, кому достанется наследство Градского

Александр Градский. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Адвокат рассказал, как будут делить наследство покойного Градского.

Известно, что за месяц до своей смерти Градский официально сочетался узами брака с Мариной Коташенко. С ней он прожил в гражданском браке 17 лет. У них родилось двое сыновей. К слову, от предыдущего брака у Градского тоже есть двое детей.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что бывшие жены, с которыми брак расторгнут, не могут претендовать на наследство. Исключение - совместное нажитое имущество.

"Дети являются наследниками первой очереди, независимо от того, рождены они в зарегистрированном браке или в незарегистрированном, была ли это случайная беременность или желанная. Дети есть дети. Если речь идет о несовершеннолетних, от их имени выступает законный представитель, допустим, мама", - сказал Жорин.

Он пояснил, что четыре ребенка получат по одной четвертой наследства. По словам юриста, есть большая вероятность, что Градский составил наследство, передает mk.ru.

Как выяснили в Life, Градский владел тремя коммерческими помещениями. Первое было расположено в дореволюционном здании и площадь его составляла 189 квадратных метров, второе - 401 квадратный метр. Они приносили доход в 25 млн рублей. А также площадь третьего помещения составила 15 квадратов.

В автопарке у Градского седаны Mercedes-Benz S-класса и Lincoln Town Car, минивэн Chevrolet Lumina, а также кроссовер Lexus RX 450h.

Имелась у композитора роскошная подмосковная дача в элитном коттеджном поселке Новоглаголево. И таких, по слухам, там были две.

Одну из квартир в центре Москвы он либо продал, либо записал на родственника. Цена недвижимости составляет примерно 28 млн рублей.

Вместе с супругой Мариной Градский жил на 13-м этаже ЖК "Дом на Мосфильмовской". 97 квадратов оценивается в более 80 млн рублей.

Старший сын Даниил проживает в элитном московском Тверском районе в квартире стоимостью примерно 60 млн рублей. Дочь Мария тоже живет недалеко оттуда. Стоимость ее апартаментов - 70 млн.

Кроме того, по некоторым данным в банке у певцв хранится около 300 млн рублей.

Певец и композитор Александр Градский скончался в возрасте 72 лет 28 ноября. Причиной стал инфаркт головного мозга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944541-advokat-rasskazal-komu-dostanetsya-nasledstvo-pevtsa-aleksandra-gradskogo/