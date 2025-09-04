"Лучшее лето в моей жизни": Ивлеева поделилась атмосферными фото из деревни

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева поделилась несколькими фото, снятыми в деревне. Она поделилась своими впечатлениями о проведенном лете, передает NUR.KZ.

В карусели Ивлееву можно увидеть в кабине грузовика в белой короткой майке, темных узких джинсах и сапогах, а также бегающую по полю в пышной розовой мини-юбке. Блогер заявила, что это лето было настоящим.

"Летние кусочки души и сердца плотно запечатывают солнечные эмоции в продукт под названием ностальгия.

Ферма, лето, деревня, колхоз, животные, пыль, навоз, грозы и жара - спасибо за одно из лучших (если не лучшее) лето в моей жизни! Оно было настоящим.

Всего было с лихвой - купания, песни, посиделки, звезды и закаты на ладони, оводы, комары, пчелы - реальные спутники будней и выходных. Как же хорошо!

Пишу и вдыхаю остатки ласкающего тепла. Спасибо, лето этого года. Не хуже, чем в детстве", - отметила она.

"Как хорошо, что Настя снова ворвалась на просторы Интернета", "Красивое лето красивого человечка", "Такая классная с этой прической! Суперстильная крутышка!", "Боже, какая ты красивая, у тебя самый везучий муж во Вселенной", - отреагировали в Сети.

Напомним, прошлой зимой Ивлеева провела закрытую вечеринку - звезды российского шоу-бизнеса появились на мероприятии в полупрозрачных нарядах.

Это спровоцировало общественный скандал. Вечеринку признали "пропагандой ЛГБТ" в России, блогер извинилась, но суд вынес приговор Ивлеевой за ее проведение.

