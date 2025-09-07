"Пике ужасно облажался": фото Шакиры без макияжа и в одном бикини восхитили фанатов

Колумбийская певица Шакира опубликовала на своей личной странице в Instagram серию фотографий без макияжа и в одном бикини, чем привела в восторг поклонников, передает NUR.KZ.

Знаменитая певица Шакира опубликовала фото в блестящем темно-розовом бикини с бахромой. На фотографиях певица позирует с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

Поклонники и подписчики певицы, которых уже более 93 млн человек, восторженно отреагировали на публикацию. Например, актриса Сальма Хайек отреагировала восторженными эмодзи.

"Ты становишься моложе с каждым днем", "Чудесная, обожаем эту русалку", "Шаки, раскройте свои секреты, как в 48 лет выглядеть на 15", "Не могу поверить, что Пике так ужасно облажался", - написали поклонники звезды, намекая на расставание Шакиры и футболиста Жерара Пике несколько лет назад.

Напомним, сейчас Шакира находится в мировом турне Las Mujeres Ya No Lloran, которое стартовало 11 февраля в бразильском Рио-де-Жанейро спустя 7 лет после тура El Dorado в 2018 году.

В августе этого года организаторы выступления Дженнифер Лопес в интервью сообщили, что ведут переговоры с командой Шакиры о проведении концерта в Казахстане.

Ранее мы писали о биографии и интересных фактах из жизни Шакиры.

