СМИ: Шакира рассталась с Жераром Пике из-за его измен

Шакира. Фото: instagram.com/shakira

СМИ сообщили о расставании колумбийской певицы Шакиры с футболистом Жераром Пике. Сообщается, что спортсмен теперь живет один в своей старой квартире, передает NUR.KZ.

Причиной разрыва отношений между защитником футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике и всемирно известной звездой Шакирой стала неверность мужчины, сообщает Mk.ru со ссылкой на испанское издание El Periodico.

Инсайдер рассказал изданию, что Пике уже на протяжении последних нескольких недель проживает один в своей старой квартире. По данным того же источника, футболист часто посещает ночные клубы, где его видели в компании других женщин. Отмечается, что именно подобное поведение мужчины повлекло за собой расставание с певицей.

45-летняя Шакира и 35-летний Жерар состояли в романтических отношениях с 2011 года, при этом не находились в зарегистрированном браке. У пары есть двое сыновей: девятилетний Милан и семилетний Саша.

Шакира - одна из самых известных и успешных латиноамериканских певиц и одна из самых продаваемых артистов всех времен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972237-smi-shakira-rasstalas-s-zherarom-pike-iz-za-ego-izmen/