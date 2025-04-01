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Анна Седокова в кожаном платье устроила эффектную фотосессию в Петербурге

Опубликовано:

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото : instagram.com/annasedokova

42-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова поделилась новыми фото, снятыми в Санкт-Петербурге. Фанаты отреагировали на ее эффектную съемку, передает NUR.KZ.

Недавно Седокова показала откровенные архивные фото. Теперь же экс-солистка "ВИА Гры" устроила эффектную фотосессию и покрасовалась на фоне достопримечательностей Санкт-Петербурга.

На фото Анна Седокова в кожаном длинном платье с глубоким декольте на тонких бретелях, которое подчеркнуло ее фигуру. Образ был дополнен остроносыми туфлями-лодочками.

На снимке рыжие волосы Анны распущены и уложены мягкими локонами.

"Он такой… Санкт-Петербург, ты любовь", - написала она.

"Красотка моя любимая", "Шикарная", "Превосходная", "Огонь", - написали ей в соцсети, щедро осыпав публикацию смайликами в виде красных сердец.

Напомним, в конце декабря бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым в Москве. Анна в слезах прокомментировала смерть экс-супруга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2232102-anna-sedokova-v-kozhanom-plate-ustroila-effektnuyu-fotosessiyu-v-peterburge/