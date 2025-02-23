"Красивые картинки из прошлого": Седокова показала откровенные фото

Известная российская певица Анна Седокова показала откровенные архивные фото - серию снимков она выложила в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

" Красивые картинки из прошлого..." - написала Анна под публикацией.

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

На них 42-летняя исполнительница предстала, стоя у стены под струями воды.

Седокова позировала в облегающем полупрозрачном платье на тонких бретелях коричневого цвета, отказавшись от обуви.

"Такая шикарная", "Моя красотка любимая", "Огонь", - писали поклонники артистки.

По информации 24СМИ, Анна родилась 16 декабря 1982 года в Киеве.

В детстве Седокова занималась танцами, росла творческим и развитым ребенком. Уже в 6 лет участвовала в ансамбле "Світанок".

Из-за сложной жизненной ситуации Аня подрабатывала с 15-летнего возраста. Первый успех звезда испытала на себе, трудясь на местном телеканале O-TV, где у нее было даже свое шоу.

Однако настоящая слава пришла к ней с приходом в группу "ВИА Гра".

В трио Анна не только исполняла песни, но также занималась режиссурой и постановкой выступлений на концертах.

В 2006 году Анна решила начать сольную карьеру.