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Умер зять Баян Алагузовой: продюсер сообщила о печальном событии в их семье

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Адильжан Юсупов и Багым Мухитденова
Адильжан Юсупов и Багым Мухитденова. Фото: instagram.com/bagym_m

Продюсер и актриса Баян Алагузова сообщила печальную весть в соцсети - умер ее зять Адильжан Юсупов, супруг ее родной сестры, певицы Багым Мухитденовой, передает NUR.KZ.

Баян Максаткызы сообщила о невосполнимой потере в своем сторис Instagram, разместив фото сестры Багым Мухитденовой и зятя Адильжана Юсупова.

Продюсер рассказала, каким человеком был ее покойный зять, и отметила, что он останется навсегда в памяти членов семьи.

"Сегодня мы попрощались с Адиком. Ты был хорошим человеком, другом, мужем и отцом. Мы любим тебя и будем помнить тебя, пока бьются наши сердца. Иманды бол", - написала она.

Сторис Баян Алагузовой
Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Отметим, что пользователи соцсети приносят свои соболезнования вдове Адильжана Юсупова, Багым Мухитденовой, под их совместными фото в ее личном блоге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2218557-umer-zyat-bayan-alaguzovoy-prodyuser-soobshchila-o-pechalnom-sobytii-v-ih-seme/