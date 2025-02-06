Умер зять Баян Алагузовой: продюсер сообщила о печальном событии в их семье

Продюсер и актриса Баян Алагузова сообщила печальную весть в соцсети - умер ее зять Адильжан Юсупов, супруг ее родной сестры, певицы Багым Мухитденовой, передает NUR.KZ.

Баян Максаткызы сообщила о невосполнимой потере в своем сторис Instagram, разместив фото сестры Багым Мухитденовой и зятя Адильжана Юсупова.

Продюсер рассказала, каким человеком был ее покойный зять, и отметила, что он останется навсегда в памяти членов семьи.

"Сегодня мы попрощались с Адиком. Ты был хорошим человеком, другом, мужем и отцом. Мы любим тебя и будем помнить тебя, пока бьются наши сердца. Иманды бол", - написала она.

Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Отметим, что пользователи соцсети приносят свои соболезнования вдове Адильжана Юсупова, Багым Мухитденовой, под их совместными фото в ее личном блоге.