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Рэпер Моргенштерн начал удалять татуировки с лица (видео)

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Моргенштерн
Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Известный рэпер Алишер Моргенштерн приступил к удалению татуировок со своего лица - артист опубликовал соответствующее видео, передает NUR.KZ.

В официальном профиле рэпера в Instagram пропали все публикации, а после он выложил одно видео. На кадрах ролика Алишер проходит процедуру по удалению тату на лице.

"С чистого листа, с чистого лица", - подписал видео Моргенштерн.

На кадрах видно, как с помощью лазера специалист удаляет татуировки с лица артиста.

"2025 умеет удивлять", "Ушла эпоха", "Я ждала этого дня", "Сдержал слово", "Мой шок в шоке", - писали поклонники артиста.

Напомним, в октябре 2021 года Моргенштерн негативно высказался о Дне Победы. Затем исполнитель извинился за свои слова. Следственный комитет решил проверить его высказывания по просьбе ветеранов.

В ноябре того же года стало известно, что Моргенштерн покинул Россию после заявления главы СК о торговле наркотиками.

По информации РБК, в мае 2022 года рэпер Моргенштерн внесен в список физлиц-иноагентов за "осуществление политической деятельности", на которую он получил финансирование от компании Yoola - партнерской сети YouTube по продвижению блогеров.

Недавно в ТАСС сообщили, что Cледственный комитет объявил рэпера в розыск - это сделано в рамках предварительного следствия по уголовному делу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2219273-reper-morgenshtern-nachal-udalyat-tatuirovki-s-lica-video/