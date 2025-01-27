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ТАСС: Рэпера Моргенштерна объявили в розыск в России

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Алишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Следственный комитет объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна - это сделано в рамках предварительного следствия по уголовному делу, пишет ТАСС со ссылкой на источники в СК РФ.

Музыкант обвиняется в нарушении порядка деятельности иностранного агента - в рамках расследования его объявили в федеральный и межгосударственный розыск, отмечает издание.

Адвокат Моргенштерна не подтвердил, но и не опроверг эту информацию журналистам, однако заявил, что оснований для розыска нет.

Напомним, в октябре 2021 года Моргенштерн негативно высказался о Дне Победы. Затем исполнитель извинился за свои слова. Следственный комитет решил проверить его высказывания по просьбе ветеранов.

В ноябре того же года стало известно, что Моргенштерн покинул Россию после заявления главы СК о торговле наркотиками.

По информации РБК, в мае 2022 года рэпер Моргенштерн внесен в список физлиц-иноагентов за "осуществление политической деятельности", на которую он получил финансирование от компании Yoola - партнерской сети YouTube по продвижению блогеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2215386-tass-repera-morgenshterna-obyavili-v-rozysk/

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