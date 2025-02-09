Экс-супруга Моргенштерна снялась без бюстгальтера в новой откровенной фотосессии

Бывшая супруга российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина опубликовала на своей странице в Instagram новые фотографии, для которых она снялась топлес, передает NUR.KZ.

Дилара Зинатуллина показала подписчикам черно-белые фотографии. На них Дилара позирует в меховой накидке и атласной юбке. Также Зинатуллина надела кожаные перчатки и высокие сапоги. На нескольких фотографиях Дилара прикрывает обнаженную грудь руками.

Подписчики благосклонно отнеслись к итогам новой фотосессии девушки.

"Какая же ты у нас красивая", "Куколка", "Ты слишком красива для моих глаз", "Пиковая дама", "Прелесть просто", "Красиво и прекрасно выглядишь", - написали подписчики под постом.

Отметим, что Дилара Зинатуллина получила известность как экс-супруга российского Моргенштерна. Они поженились в сентябре 2021 года.

Тогда отмечалось, что пара состояла в отношениях еще до славы рэпера, в 2019-м они расстались, однако затем вновь сошлись.

После в Сети были опубликованы кадры с их эпатажной свадьбы.

Но уже в феврале 2022 года Алишер Моргенштерн и Дилара сделали неожиданное заявление о разводе, которое вызвало недоумение у фанатов.

В конце прошлого года Моргенштерн признался, что у него депрессия и ему пришлось обратиться к специалистам за помощью. Он также извинился перед бывшей женой, но прощения не получил.

Сейчас девушка позиционирует себя как инфлюенсер и выпускает треки.