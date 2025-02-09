Экс-супруга Моргенштерна снялась без бюстгальтера в новой откровенной фотосессии
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Бывшая супруга российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина опубликовала на своей странице в Instagram новые фотографии, для которых она снялась топлес, передает NUR.KZ.
Дилара Зинатуллина показала подписчикам черно-белые фотографии. На них Дилара позирует в меховой накидке и атласной юбке. Также Зинатуллина надела кожаные перчатки и высокие сапоги. На нескольких фотографиях Дилара прикрывает обнаженную грудь руками.
Подписчики благосклонно отнеслись к итогам новой фотосессии девушки.
"Какая же ты у нас красивая", "Куколка", "Ты слишком красива для моих глаз", "Пиковая дама", "Прелесть просто", "Красиво и прекрасно выглядишь", - написали подписчики под постом.
Отметим, что Дилара Зинатуллина получила известность как экс-супруга российского Моргенштерна. Они поженились в сентябре 2021 года.
Тогда отмечалось, что пара состояла в отношениях еще до славы рэпера, в 2019-м они расстались, однако затем вновь сошлись.
После в Сети были опубликованы кадры с их эпатажной свадьбы.
Но уже в феврале 2022 года Алишер Моргенштерн и Дилара сделали неожиданное заявление о разводе, которое вызвало недоумение у фанатов.
В конце прошлого года Моргенштерн признался, что у него депрессия и ему пришлось обратиться к специалистам за помощью. Он также извинился перед бывшей женой, но прощения не получил.
Сейчас девушка позиционирует себя как инфлюенсер и выпускает треки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2218791-eks-supruga-morgenshterna-snyalas-bez-byustgaltera-v-novoy-otkrovennoy-fotosessii/