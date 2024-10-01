"Так это был не парик?": ставшая блондинкой Дилара Зинатуллина представила свой трек

Экс-супруга рэпера Моргенштерна, блогер-миллионник Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram новыми фото - Дилара стала блондинкой, чем удивила подписчиков, передает NUR.KZ.

"Вот такое преображение у нас получилось! Я уже увидела все комментарии под рилсами, надеюсь, блондинкой понравится больше", - отметила блогер.

Дилара предстала на фото яркой блондинкой со стрижкой каре.

"Так это же парик, очевидно", "Преображение 10 из 10", "Я считаю, это лучший образ", "Кто пересмотрел "Леон"?", "Это было не просто смело", - высказались комментаторы.

Инстадива позже объяснила, что такой образ она примерила специально для новой песни.

"Вау! Не могу поверить, что я на билборде! Все слушайте мою песню "Супермодель", - заявила Дилара.

"Расцвела, рядом правильный мужчина", "Как тебе идет блонд", "Так это был не парик?!" - отметили в Сети.

Ранее Моргенштерн рассказал о депрессии и извинился перед экс-супругой, но не получил прощения - Зинатуллина заявила, что не верит в его раскаяние.