Рассказавший о депрессии Моргенштерн извинился перед экс-супругой, но не получил прощения

Рэпер Моргенштерн признался, что у него депрессия и ему пришлось обратиться к специалистам за помощью. Об этом он написал в своем Telegram-канале и извинился перед подписчиками, коллегами и бывшей женой, передает NUR.KZ.

Моргенштерн заявил, что наконец признал свою болезнь.

"Признал свои зависимости, которые уже дошли до абсолюта, и за которыми я совершенно потерял свою личность. Ступаю на долгий путь трезвости, лечения и исправления всех своих ошибок", - написал он.

Рэпер начал с извинений перед публичными личностями, которых, как он считает, очень обидел. Он также обратился к бывшей жене Диларе Зинатуллиной.

"Прости за все обиды и нападки, я был ужасным мужем, и все что я творил во время отношений и на каплю не сравнится с какими-то моими претензиями к тебе. Я не умел любить, и понимаю, как изранил твою душу. Все что я умел это откупаться деньгами и я сам себе придумал твой плохой образ", - признался он.

Дилара не стала тянуть с ответом и написала пост в Telegram. Она заявила, что не верит в его искреннее раскаяние.

"Жестокость, ложь, гордыню и корысть не получится оправдать депрессией. Так не бывает. Человек, который хочет получить прощение, просит его лично. Человек, который просит прощения на многомиллионную аудиторию, которая его осудила, хочет, чтобы эта многомиллионная аудитория перестала его осуждать", - заключила она.

Напомним, осенью 2021 года Моргенштерн и Дилара официально поженились и сыграли эпатажную свадьбу. Несколько месяцев спустя супруги заявили о разводе.