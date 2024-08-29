Тауекел Мусилим тронул сердца фанатов теплым видео с женой и детьми

Казахстанский актер Тауекел Мусилим опубликовал в своем Instagram-аккаунте яркое видео с женой и сыновьями - в Сети обсудили семейство кинозвезды, передает NUR.KZ.

Атмосферный ролик, снятый на природе, тронул сердца казахстанцев. Летним днем Тауекел с женой Махаббат и двумя сыновьями вышли на природу, насладились теплой погодой, солнцем и друг другом. Судя по кадрам, члены семейства хорошо провели время, и это попало в объективы камеры.

"Лето скоро закончится, и останутся лишь теплые воспоминания о нем", - подписали публикацию супруги.

"Красивые", "Все фото и видео посвящает семье, молодец! Будьте счастливы", "Тауекел - прекрасный человек, который посвящает время семье и гордится детьми", - написали восхищенные фанаты.

Не так давно Тауекел Мусилим удивил Казнет, представ в образе байкера.