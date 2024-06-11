"Старший - копия папы": Тауекел Мусилим показал подросших детей (видео)

Казахстанский актер Тауекел Мусилим опубликовал видео с двумя сыновьями в своем Instagram-аккаунте. Поклонники его творчества пришли в восторг и активно обсудили ролик, передает NUR.KZ.

Тауекел и его супруга Махаббат Туктибаева решили показать Казнету своих сыновей. Усаженные на белый стульчик мальчики в летних аутфитах - рубашечках и шортах - по-братски обнимались, что не могло не умилить пользователей соцсети.

"У меня есть ты", - гласит подпись к публикации в Instagram.

Подписчики принялись обсуждать, на кого похожи дети актера.

"Одна внешность на двоих", "Старший сын - Тауекел", "Старший - копия папа, такие лапочки", "Старший похож на бабушку, младший - на папу. На келин никто не похож. Ну, может, следующий будет", "Пусть малыши будут здоровы", - написали в комментариях.

Недавно Тауекел Мусилим с женой умилили Казнет видео с пляжа в Турции.